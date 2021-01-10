Tarihi sikkeleri satamadan jandarma yakaladı

Jandarma ekiplerince incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edilen "(479) sikkenin (470) adedinin bronz Yunan, Roma ve Bizans Dönemi'ne tarihlenen sikkeler olduğu,1 adedinin kurşun Bizans Dönemi Mühür Baskısı olduğu, (6) adedinin Bakır Osmanlı sikkesi olduğu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, müzelik değerde, tasnif ve tescile tabi eserlerden oldukları, (2) adet son altı Osmanlı padişahı dönemi bakır sikkelerin ise yurt dışına çıkışı yasak eserlerden oldukları" belirlendiğinden muhafaza altına alınmaları sağlandı.