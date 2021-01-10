Video Yaşam Tarihi sikkeleri satamadan jandarma yakaladı | Video

Tarihi sikkeleri satamadan jandarma yakaladı | Video

Tarihi sikkeleri satamadan jandarma yakaladı | Video
10.01.2021 | 08:59

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince; Gaziosmanpaşa’da elinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan A.Ş. isimli şüpheli, aracıyla seyir halindeyken sikkelerle birlikte kıskıvrak yakalandı. Jandarma ekipleri, E.A.’nın kaçırmaya çalıştığı çantadan çıkan poşetlerde ve iş yerinde yaptıkları aramalarda (479) adet 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, müzelik değerde, tasnif ve tescile tabi eserlerden olduğu belirlenen bronz, kurşun ve bakır sikkeler ele geçirdi.  Şüpheli A.Ş., Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri; Gaziosmanpaşa'da bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde söz konusu tarihi eserlerin A.Ş. isimli şahısta olduğunu tespit etti.

Şüpheli A.Ş.'nin ikamet adresini takibe alan jandarma ekipleri, şahsın elinde olduğundan şüphelendikleri sikkeler için operasyon başlattı. Şahsın evinden çıkışını takip eden ekipler, aracına elinde poşetle geldiğini, poşeti aracın içine sakladığını, sonrasında aracıyla tek başına yola çıktığını gördüler. Jandarma ekipleri, önce şüpheli A.Ş.'yi seyir halindeyken yolun kenarında durması için uyardı. A.Ş. aracı yolun kenarına çektikten sonra jandarma ekiplerinin araçta yaptığı aramada, koltuğun altına gizlenen sikkeler, aracın bagajından uzanılarak ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin, aracın arka koltuğunun altından çıkan poşetlerde yaptıkları aramalarda (479) adet sikke ele geçirdi. A.Ş., Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edilen "(479) sikkenin (470) adedinin bronz Yunan, Roma ve Bizans Dönemi'ne tarihlenen sikkeler olduğu,1 adedinin kurşun Bizans Dönemi Mühür Baskısı olduğu, (6) adedinin Bakır Osmanlı sikkesi olduğu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, müzelik değerde, tasnif ve tescile tabi eserlerden oldukları, (2) adet son altı Osmanlı padişahı dönemi bakır sikkelerin ise yurt dışına çıkışı yasak eserlerden oldukları" belirlendiğinden muhafaza altına alınmaları sağlandı.

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