İBB, darbe tweeti atan Dağbakan’ı 15 günlük izne çıkardı

15 Temmuz gecesi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kamuoyunun tepkisini çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Saffet Dağbakan'ın 15 günlük izne çıkarıldığı öğrenildi.

CHP Gençlik Kolları yöneticisiyken İBB şirketlerinden İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş.'de görevlendirilen Saffet Dağbakan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki toplamıştı. Saffet Dağbakan paylaşımında, "Son Dakika: TSK yönetime el koyduğunu açıkladı ve gelen bilgiye göre RTE asker tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı. Dağbakan, profil fotoğrafında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş fotoğrafı olan Twitter hesabını kapatsa tepkileri üzerine çekmekten kurtulamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yaşanan skandal olayı unutturmak isteyen yöneticilerin, İSBAK çalışanı Saffet Dağbakan'ı 15 günlük izne çıkarttığı öğrenildi.

Konu ile ilgili SABAH gazetesine konuşan Saffet Dağbakan, avukatı ile görüşme yaptıktan sonra kamuoyuna açıklama yapacağını söyledi.