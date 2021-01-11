Son dakika: Aleyna Çakır davası için de harekete geçildi! Ümitcan Uygun için DNA kararı...

Son dakika haberi: Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, bir kadınla uyuşturucu madde kullanırken kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınmıştı. Görüntünün 3 yıl önce uyuşturucu kullanırken kaydedildiğini öne süren Uygun'un DNA örneklerinin de alınarak Aleyna Çakır'ın tırnak aralarında ve vajinal sürüntüsünden elde edilen DNA bulguları ile karşılaştırılacağı öğrenildi. Bu gelişmeyle Aleyna Çakır soruşturması yeni bir boyut kazanacak.
Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın olaydan bir süre, şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri yayınlaması ile gündeme gelen Ümitcan Uygun bu kez bir kadının elinden uyuşturucu içtiği videosunu yayınladı. Görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verdi.
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet getirilen Ümitcan Uygun, ifadesinde görüntülerin 3 yıl öncesinde uyuşturucu kullanırken çekildiği kabul etti. Narkotik ekipleri bunun üzerine görüntüye yansıyan evde arama yaptı. Aramada herhangi bir uyuşturucu madde izine rastlanmadı. Emniyette ifadesi alınan baba Durak Uygun serbest bırakılırken Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi.
ALEYNA ÇAKIR SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Ümitcan Uygun'un gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için kan örneklerinin alındığı, aynı zamanda da Aleyna Çakır'ın devem eden soruşturması kapsamında DNA örneklerinin alındığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA profilleri üzerinde işlem yapılacağı belirtilmişti. Aleyna Çakır'ın klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde işlemlerin devam ettiği açıklanmıştı. Bu kapsamda Ümitcan Uygun'dan alınan DNA örnekleri ile Aleyna Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA örnekleri de karşılaştırılacak soruşturma buna göre devam edecek.
ÜMİTCAN UYGUN BÖYLE GÖTÜRÜLDÜ
Ümitcan Uygun'un emniyetten çıkarıldığı ve adlkiyeye götürüldüğü anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Uygun'un götürüldüğü anlar böyle görüntülendi:
SON DAKİKA! Gözaltına alınan Ümitcan Uygun adliyeye sevk ediliyor... CANLI YAYIN | Video