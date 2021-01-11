Son dakika: Aleyna Çakır davası için de harekete geçildi! Ümitcan Uygun için DNA kararı...

Son dakika haberi: Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, bir kadınla uyuşturucu madde kullanırken kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınmıştı. Görüntünün 3 yıl önce uyuşturucu kullanırken kaydedildiğini öne süren Uygun'un DNA örneklerinin de alınarak Aleyna Çakır'ın tırnak aralarında ve vajinal sürüntüsünden elde edilen DNA bulguları ile karşılaştırılacağı öğrenildi. Bu gelişmeyle Aleyna Çakır soruşturması yeni bir boyut kazanacak.

Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın olaydan bir süre, şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri yayınlaması ile gündeme gelen Ümitcan Uygun bu kez bir kadının elinden uyuşturucu içtiği videosunu yayınladı. Görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verdi.