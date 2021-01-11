SON DAKİKA! Gözaltına alınan Ümitcan Uygun adliyeye sevk ediliyor... CANLI YAYIN | Video
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Son dakika haberleri... Müge Anlı'da gündeme gelen Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun uyuşturucu kullanmayı özendirmek suçlaması ile gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.