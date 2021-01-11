SON DAKİKA! Aleyna Çakır davasının baş şüphelisi Ümitcan Uygun hakkında karar!

DNA ÖRNEĞİ ALINACAK

Ümitcan Uygun'un gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için kan örneklerinin alındığı, aynı zamanda da Aleyna Çakır'ın devem eden soruşturması kapsamında DNA örneklerinin alındığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA profilleri üzerinde işlem yapılacağı belirtilmişti. Aleyna Çakır'ın klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde işlemlerin devam ettiği açıklanmıştı. Bu kapsamda Ümitcan Uygun'dan alınan DNA örnekleri ile Aleyna Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA örnekleri de karşılaştırılacak soruşturma buna göre devam edecek.