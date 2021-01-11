SON DAKİKA HABERİ: Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniyor

Son dakika haberi: Yılın ilk Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Koronavirüs ve aşı gündemiyle toplanan Kabine'den çıkacak kararlar merak konusu oldu. Bilindiği üzere korona vaka sayılarında yaşanan artış hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarını beraberinde getirmişti. Yasaklarla birlikte azalan vaka sayıları, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağını tekrardan gündeme taşıdı. Kritik Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan ulusa sesleniyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İnsanlık olarak 2020 yılını maalesef iyi hatıralarla kapatmadık. Ülkemizde dünyayı etkileyen sıkıntılar ve yaşadığı afetler sebebiyle geçtiğimiz yılı oldukça büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık.

Halbuki Türkiye olarak 2020'yi güzel bir başlangıçla karşılamıştık. Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyorduk. Koronavirüsün ülkemize de sıçramasıyla birlikte kendimizi hızla bu yeni duruma hazırladık. Zaten güçlü olan sağlık altyapı ve sistemimizi açtığımız yeni hastanelerle tahkim ettik.

Tüm kesimlere yönelik nakdi hibe ve destek programları başlattık. Ekonomide aldığımız tedbirlerle salgının gelişini geciktirerek yüzde 4,5 büyüme oranına ulaştık. Yılın ikinci çeyreğinde ise salgın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de derinden hissedildi.