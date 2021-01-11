SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı! Kısıtlamalar kaldırılacak mı? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:45
26:35
01:48
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki | Video 11.01.2021 | 19:53
01:46
Son dakika: Moskova'da kritik Karabağ zirvesi sona erdi | Video 11.01.2021 | 19:26
00:42
00:28
Çin’de beğeni toplamak isteyen gencin direkle imtihanı | Video 11.01.2021 | 18:09
01:21
00:59
00:53
FETÖ firarisi evindeki gizli bölmede yakalandı | Video 11.01.2021 | 15:04
00:42
02:55
02:54
05:03
Hilal Kaplan | “Demokratik üniversite” anılarım 11.01.2021 | 12:46
05:09
Melih Altınok 'WhatsApp sana diyorum Twitter sen anla' 11.01.2021 | 11:54
03:30
Engin Ardıç 'Güneyli bayan' 11.01.2021 | 11:52
03:48
Şebnem Bursalı | Melek mi şeytan mı? 11.01.2021 | 11:48
02:20
Çıplak arama iddialarına emniyetten görüntülü cevap | Video 11.01.2021 | 10:41
03:04
06:42
Yavuz Donat 'Seçim... Darbe... Demokrasi' 11.01.2021 | 09:38
02:50
Haşmet Babaoğlu 'Hastalık ve sokak' 11.01.2021 | 09:15
Son dakika haberi: Yılın ilk Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Koronavirüs ve aşı gündemiyle toplanan Kabine'den çıkacak kararlar merak konusu oldu. 3 buçuk saat süren toplantının ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, aşılama ve kısıtlamalara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, salgının seyrine göre kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılacağını açıklarken, aşılamanın da en geç cuma günü başlayacağını duyurdu.