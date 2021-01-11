SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı! Kısıtlamalar kaldırılacak mı? | Video

Son dakika haberi: Yılın ilk Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Koronavirüs ve aşı gündemiyle toplanan Kabine'den çıkacak kararlar merak konusu oldu. 3 buçuk saat süren toplantının ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, aşılama ve kısıtlamalara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, salgının seyrine göre kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılacağını açıklarken, aşılamanın da en geç cuma günü başlayacağını duyurdu.