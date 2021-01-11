Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Yeni corona virüs kararları alınacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.35'te başladı.

YENİ CORONA VİRÜS KARARLARI ALINACAK MI?

2021'e koronavirüs vaka sayılarında ümitli bir tablo ile girilirken yılın ilk kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşiyor. Toplantıda normalleşme takvimine dair de gündem başlıklarının olması bekleniyor. Kabinede okullarda yüz yüze eğitim, sokağa çıkma yasağının ne kadar süreceği, dış ilişkiler gibi birçok konu yer alırken gözler yine koronavirüsle ilgili kararlarda olacak

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN MİLLETE SESLENECEK

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri, yüz yüze eğitim ve reform süreçlerine ilişin merak edilenleri cevaplamak için akşamüzeri kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.