Son dakika haberi: Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

Yeni yılda AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin bazı üyelerinin kaprisleri ve ürettikleri yapay sorunlar nedeniyle 2020 yılının yeterince değerlendirilemediğini, bu durumun sadece ilişkilerin geleceği bakımından değil, geniş ortak coğrafya açısından da sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

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Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündem için ilk aşamada kullanılacak en önemli aracın 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi olduğunu belirterek, 2021 yılının göç alanında başlatılacak yeni iş birliği açısından verimli bir ortam sunduğuna işaret etti.