Son dakika: Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü | Video
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Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüştü. Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.