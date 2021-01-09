Son dakika: Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü | Video

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüştü. Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.