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Son dakika: Kara Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına operasyon

’da ’nün ’ndaki yapılanmasında mahrem abilerle ankesörlü hatlardan görüştüğü belirlenen 12’si astsubay 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi: 12.1.2021 09:07 Son Güncelleme: 12.1.2021 09:12 ABONE OL
Son dakika: Kara Kuvvetleri’ndeki FETÖ yapılanmasına operasyon

Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasında mahrem abilerle ankesörlü hatlardan görüştüğü belirlenen 12'si astsubay 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

6 İLDE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara'daki çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. 1 mahrem imamın da aralarında bulunduğu 13 zanlının yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Son dakika: Kara Kuvvetleri’ndeki FETÖ yapılanmasına operasyon
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