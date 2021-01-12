Son dakika: Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Öğleden sonra geliyor, sel ve su baskınlarına dikkat!

Marmara Bölgesi'nde görülen sağanağın öğleden itibaren İstanbul Avrupa Yakası'nda etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.