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: İstanbulluları uyardı: Öğleden sonra geliyor, sel ve su baskınlarına dikkat!

, İstanbullular için uyarısı yayınladı. Son hava tahminlerine göre; 'da bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Yağışın, Trakya üzerinden gelmesi nedeniyle 'nda daha etkili olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ise tüm kentin sağanak etkisine girmesi bekleniyor.

AA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 09:09 Son Güncelleme: 12.1.2021 09:47 ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Öğleden sonra geliyor, sel ve su baskınlarına dikkat!

Kurak geçen 2020'nin ardından susuzluk tehlikesi kapıya dayandı. İstanbullular uzun süredir beklediği yağmura geçtiğimiz günlerde kavuştu. Kentte soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden bir son dakika uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, Trakya'dan gelen yağışlı havanın özellikle İstanbul'un Avrupa yakasında etkili olacağı belirtiliyor. Akşam saatlerinde ise yağış kent geneline yayılacak, sel ve su baskınları konusunda dikkatli olunması isteniyor.

Marmara Bölgesi'nde görülen sağanağın öğleden itibaren İstanbul Avrupa Yakası'nda etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, önce Trakya genelinde, öğleden itibaren İstanbul Avrupa Yakası'nda etkili olması bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde, gece saatlerinden itibaren ise Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı, rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Söz konusu illerde kuvvetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Son dakika: Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Öğleden sonra geliyor, sel ve su baskınlarına dikkat!
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