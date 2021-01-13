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Son Dakika: 'da operasyonu... 12 isim tespit edildi

Son dakika! ’da operasyonu düzenlendi. Aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 13.1.2021 09:44 Son Güncelleme: 13.1.2021 09:46 ABONE OL
Son Dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu... 12 isim tespit edildi

İstanbul'da FETÖ operasyonu düzenlendi. Aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aralarında aktif polis ve öğretmenler de var. 12 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. 14 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Son Dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu... 12 isim tespit edildi
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