Son Dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu... 12 isim tespit edildi

İstanbul'da FETÖ operasyonu düzenlendi. Aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aralarında aktif polis ve öğretmenler de var. 12 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. 14 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.