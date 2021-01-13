Video Haber Aralarında aktif polis ve öğretmenler de var. 12 şüpheli yakalandı | Video

Aralarında aktif polis ve öğretmenler de var. 12 şüpheli yakalandı | Video

Aralarında aktif polis ve öğretmenler de var. 12 şüpheli yakalandı | Video
13.01.2021 | 09:41

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İstanbul’da FETÖ operasyonu düzenlendi. Aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul'da FETÖ operasyonu düzenlendi. Aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. 14 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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