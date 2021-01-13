Aralarında aktif polis ve öğretmenler de var. 12 şüpheli yakalandı | Video
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İstanbul’da FETÖ operasyonu düzenlendi. Aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul'da FETÖ operasyonu düzenlendi. Aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. 14 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.