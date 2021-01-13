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Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: ... İşte ’de koronavirüs vaka sayısı son durum verileri

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika 'de 13 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

Giriş Tarihi: 13.1.2021 20:25 Son Güncelleme: 13.1.2021 21:08 ABONE OL
Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: 13 Ocak koronavirüs tablosu... İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı son durum verileri

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 13 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 13 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

13 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ

VAKA SAYISI:9.554
HASTA SAYISI: 971
VEFAT SAYISI: 173
İYİLEŞEN SAYISI:9.463

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu, 9 bin 463 kişinin tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi.

DÜNKÜ VERİLER

VAKA SAYISI:9.809
HASTA SAYISI: 983
VEFAT SAYISI: 171
İYİLEŞEN SAYISI:10.013

SAĞLIK BAKANI KOCA:
Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000'in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız.

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Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: 13 Ocak koronavirüs tablosu... İşte Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı son durum verileri
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