Video Haber Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: 13 Ocak koronavirüs tablosu... | Video

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: 13 Ocak koronavirüs tablosu... | Video

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: 13 Ocak koronavirüs tablosu... | Video
13.01.2021 | 21:26

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Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 13 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 13 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

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