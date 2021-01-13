Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Telegram' paylaşımı

Son dakika haberi: WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinin ardından milyonlarca kullanıcı farklı mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Başkan Erdoğan da dün Telegram hesabı açtığını duyurmuştu. Başkan Erdoğan bugün Telegram hesabından, "Fırsat buldukça buradan sizlerle günlük programımı da paylaşacağım." dedi.

PROGRAMININ DETAYLARINA YER VERDİ

Erdoğan mesajında "Pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kaldığımız kongrelerimizi yeniden gerçekleştirmeye başlıyoruz. Bugün saat 1'de AK Parti Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas il kongrelerine canlı bağlanacağım. Ardından akşam saat 7'de 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde olacağım. Programlarımızı Facebook, Twitter ve YouTube'ta bulunan resmî hesaplarımızdan canlı takip edebilirsiniz. Hayırlı, bereketli ve sağlıklı günler diliyorum." ifadelerine yer verdi.