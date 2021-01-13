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haberi: 'dan dikkat çeken '' paylaşımı

haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Fırsat buldukça buradan sizlerle günlük programımı da paylaşacağım." dedi. Erdoğan mesajında günlük programının detaylarına yer verdi.

Giriş Tarihi: 13.1.2021 09:11 Son Güncelleme: 13.1.2021 09:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Telegram' paylaşımı

Son dakika haberi: WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinin ardından milyonlarca kullanıcı farklı mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Başkan Erdoğan da dün Telegram hesabı açtığını duyurmuştu. Başkan Erdoğan bugün Telegram hesabından, "Fırsat buldukça buradan sizlerle günlük programımı da paylaşacağım." dedi.

PROGRAMININ DETAYLARINA YER VERDİ

Erdoğan mesajında "Pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kaldığımız kongrelerimizi yeniden gerçekleştirmeye başlıyoruz. Bugün saat 1'de AK Parti Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas il kongrelerine canlı bağlanacağım. Ardından akşam saat 7'de 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde olacağım. Programlarımızı Facebook, Twitter ve YouTube'ta bulunan resmî hesaplarımızdan canlı takip edebilirsiniz. Hayırlı, bereketli ve sağlıklı günler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

WhatsApp'ın tepki çeken veri politikasının ardından Başkan Erdoğan BİP ve Telegram'a katıldı

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Telegram' paylaşımı
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