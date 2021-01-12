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WhatsApp'ın tepki çeken veri politikasının ardından Başkan Erdoğan BİP ve Telegram'a katıldı

WhatsApp sözleşmesi ile gizlilik politikası ve hizmet şartları güncellendi. Bu durum, Facebook ile veri paylaşımını zorunlu hale getirdiğini iddia eden haberler sonrası büyük tepki topladı. Tüm bu gelişmeler üzerine vatandaşlar gizlilik ihlali ve mesajlaşmalarının 3. kişilerce depolanma ihtimaline karşı Telegram ve BIP mesajlaşma uygulamalarına geçiş yaptı. Başkan , haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 19:31 Son Güncelleme: 12.1.2021 20:35 ABONE OL
WhatsApp'ın tepki çeken veri politikasının ardından Başkan Erdoğan BİP ve Telegram'a katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.

Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek.


TÜRKİYE REKABET KURUMU SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Whatsapp'ın Türkiye'deki kullanıcılardan istediği skandal gizlilik sözleşmesinin ardından vatandaşlar ABD menşeili Facebook'un sahibi olduğu mesajlaşma uygulamasını boykot etti. Bunun yerine Türk mühendisler tarafından geliştirilen tamamen yerli olan BİP uygulamasına milyonlarca kişi akın etti. Türkiye'den istediği skandal izinlerle vatandaşın gizliliğini tamamen ortadan kalkması nedeniyle kan kaybeden Whatsapp'a Türkiye Rekabet Kurumu, Whatsapp gizlilik sözleşmesine ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Bu durdurma kararı ile sözleşmeyi onaylamayanların uygulamayı kullanamayacaklarını belirten WhatsApp artık sözleşmeyi kullanıcılara dayatamayacak.

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WhatsApp'ın tepki çeken veri politikasının ardından Başkan Erdoğan BİP ve Telegram'a katıldı
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