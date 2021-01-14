HSK’dan o hâkim hakkında soruşturma

İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Özlem Yayla, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'a 'yalloz, köpek' gibi kelimeler kullanması nedeniyle "hakaret" davası açılan Menşure Sütlüeroğlu hakkında 'hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı yönünde bir değerlendirmeyle' beraat kararı verdi.

İLTİFATMIŞ GİBİ GÜZELLEME DE YAPTI

Mahkeme, bu ifadeleri hakaret saymadığı gibi "iltifatmış" gibi güzelleme de yaptı. Skandal karar kamuoyunda tepki çekerken, Hâkim ve Savcılar Kurulu da Özlem Yayla ile ilgili inceleme ve soruşturma izni verdi. HSK tarafından müfettiş görevlendirildi. Öte yandan Hâkim Yayla kendi yazdığı karara ilişkin içeriklerin yer aldığı habere erişimin engellenmesini istedi. Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği habere erişimin engellenmesine karar verdi.

(FOTO: Hakim Özlem Yayla)