İzmit belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında soruşturma açıldı

İzmit Belediye Başkanı hakkında, bir vatandaşın yapmış olduğu şikâyet doğrultusunda, ' görevi kötüye kullanmak''tan soruşturma açıldı. Bu soruşturma kapsamında savcılığın yönlendirmesi üzerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bir müfettiş görevlendirildi. Müfettişin bahse konu şikâyet üzerine, başta Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere sorumluların beyanını alacağı ve olayla ilgili denetim ile incelemelerde bulunarak rapor hazırlayarak savcılığa göndermesi bekleniyor.

VATANDAŞ ŞİKAYETİ

Edinilen bilgilere göre; Kocaeli İzmit İlçesinde, pandemi nedeniyle hijyenin oldukça önemli olduğu bir dönemde, çöp konteynırlarının düzenli toplanmaması ve dezenfektasyonlarının yapılmadığı iddiası ile bir vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçe üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Temizlik İşleri Müdürü hakkında soruşturma açıldı. Savcılık konu ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müfettişliğine bir yazı yazarak olayın soruşturulmasını istedi.

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