SABAH detayları yazdı, mecliste soru önergesi verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Kovid-19 tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşti. Meclis oturumunda SABAH gazetesinin gündeme taşıdığı Advertcity şirketine verilen üstgeçitlerin reklam alanı olarak işletilmesi işinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlaması üzerine soru önergesi verildi.





2886 ihale usulüne göre el altından verilen ihale sonrasında Kültür ve Sanat Komisyon Başkanı Ahmet Rasim Yücel tarafından verilen soru önergesinde şu ifadelere yer verildi:



İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan toplam 100 adet üst geçidin reklam alanı olarak 3 yıl süreyle işletilmesi işi 24 Haziran 2020 tarihinde Encümende yapılan ihaleyle Kültür A.Ş 'ye ihale edilmiştir. İhale edilen söz konusu alanlar ile ilgili yapılan araştırmalar ve medyaya yansıyan haberlere göre ihale konusu üstgeçitlerin BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş'nin ajans markası Advertcity reklam tarafından işletildiği gözükmektedir.



- Kültür A.Ş Encümende ihale ile aldığı reklam alanları işletme hakkını kendisi işletebilecek yetkinlikte olmasına rağmen BVA isimli şirkete hangi amaçla ve hangi usulde devretmektedir? Buna ilişkin bir ihale yapılmış mıdır?





- Kültür A.Ş. eğer ihale yaptıysa; İhale şekli, Kaç yıllığına, Hangi bedel üzerinden verilmiştir?



- İhale hangi usulde yapılmış olup kaç istekli katılmış ve rekabet şartları oluşmuş mudur?



- Reklam sektöründe faaliyet gösteren benzer firmalar sürece davet edilmiş midir? İstanbul'daki üstgeçit reklam alanlarının tamamının tek bir şirket tarafından işletilmesi rekabet kurallarına aykırılık oluşturmakta değil midir?





- 24 Haziran 2020 tarihinde yapılan ihale kapsamında Kültür A.Ş.'nin almış olduğu işin Kültür A.Ş. tarafından değil de henüz 27 Şubat 2020'de kurulan BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş isimli şirket tarafından yapılıyor olması dikkate alındığında bu kadar kısa sürede İstanbul'daki tüm üstgeçit reklam alanlarını işletmeye yetecek bilgi ve tecrübe ve iş deneyimine sahip olması mümkün olmayan bir şirket tarafından işin yürütülmesi 16 milyon İstanbulluya vermiş olduğunuz ehliyet ve liyakate uygun iş yapma taahhüdünüz ile ne kadar uyuşmaktadır?



- BVA Reklamcılık şirketinin ortağı olan Ahmet Köksal'ın Olay Tv 'de Cavit Çağlar'ın ortağı olan ve Sn. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden tanıdığı bir işadamı olan Hüseyin Köksal'ın kardeşi olduğu doğru mudur?

- Söz konusu reklam alanlarını işleten BVA isimli firmanın bu işletmeden elde etmekte olduğu kazancın Olay Tv 'nin finanse etmek ve ayakta kalmasını sağlamak amacıyla kullanılacağı ve reklam işinin de bu sebeple bu firmaya yeterli iş deneyimi olmadığı halde verildiği iddiası doğru mudur?

*Özellikle E-5 güzergahında, anayollarda köprü üst geçit ve yol kenarlarına konan reklam tabelalarının sürücülerde dikkatsizliğe ve muhtemel can ve mal kayıpları ile kazalara sebep olduğu bu haliyle sürüş güvenliğini ve İstanbulluların hayatını riske attığı düşünülmekte midir?





- İhale konusu bu alanlarla ilgili İstanbul Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'nin 8. madde 5.a bendinde "Yaya geçitleri ile taşıt alt ve üst geçitleri; yetki ve sorumluluk alanlarında olmak şartıyla İlgili Belediyenin icraatları ve etkinliklerinin kamuya duyurulması amacıyla kullanılabilir." denilmektedir.

*Bu kapsamda söz konusu reklam tabelalarının İstanbul Reklam İlan Tanıtım Yönetmeliği ilgili maddelerine aykırı olarak sadece belediye icraatları ve etkinliklerinin kamuoyuna duyurulması amacıyla kullanımına izin veren mevzuat hükmüne rağmen ticari amaçla kullanılıyor olması söz konusu reklam yönetmeliğine aykırılık oluşturduğu düşünülmekte midir?



- BVA şirketinin yürüttüğü reklam işlerinde İBB lehine ayrılmış ücretsiz kontenjan oranı nedir? Daha önceki dönemde ayrılan kontenjan ile fark bulunmakta mıdır?