SON DAKİKA | WhatsApp gizlilik sözleşmesi soruşturması! WhatsApp sözleşmesi iptal mi edilecek?

Yeni yayınlanan WhatsApp gizlilik sözleşmesi, bu hafta dünyanın birçok ülkesinde tepkilere neden oldu. Küresel iletişim devi, WhatsApp sözleşmesi zorunluluğunu duyurması ile birlikte, çok sayıda kullanıcısını kaybetti. Whatsapp sözleşmesini yanlışlıkla kabul edenler başta olmak üzere, sözleşme ile karşılaşan kullanıcılar, sözleşmenin ne anlama geldiğini merak ediyor. Whatsapp sözleşmesi iptal edilir mi ve bu gizlilik sözleşmesi ne anlama geliyor? WhatsApp, Facebook ile veri paylaşım uygulamalarının değişmediğini açıklayan ve bu soruların cevabını içeren resmi bir açıklama yaptı.
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ EDİLDİ?
Önümüzdeki ay yürürlüğe girecek değişiklikler, WhatsApp ve Facebook işletme hesapları arasındaki veri paylaşımını kapsıyor.
Anlık mesajlaşma platformu, tüketici sohbetleri söz konusu olduğunda, yani ticari amaçlarla kullanılmayan WhatsApp hesapları için hiçbir şeyin değişmeyeceğini söylüyor. Ancak, kullanıcılar, bu sözleşmenin hala gri alanlara sahip olması nedeniyle tepki gösteriyor.
Yeni politika, bu yıl 8 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek gibi görünüyor ve tüm iPhone ve Android kullanıcıları, bu değişikliği kendilerine bildiren bir açılır pencere görüyor. WhatsApp, önümüzdeki ay yürürlüğe girdikten sonra uygulamayı kullanmaya devam etmek için kullanıcıların bu şartları kabul etmesi gerektiğini belirtiyor.
WhatsApp ya da herhangi bir resmi kurum tarafından iptale ilişkin doğrulayıcı yönde açıklama yapılmadı. Bu durumda Whatsapp sözleşmesinin şu ana kadar iptal olmadığını söyleyebiliriz. Ancak, Türkiye Rekabet Kurumu, Whatsapp gizlilik sözleşmesine ilişkin soruşturma başlattı.
REKABET KURULUNDAN WHATSAPP'A SORUŞTURMA!
Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Bu durdurma kararı ile WhatsApp, sözleşmeyi kullanıcılara dayatamayacak. Peki, sözleşmeyi kabul edenler ne olacak?
Rekabet Kurulu'nun başlattığı soruşturma sonrası alınan durdurma kararı, Whatsapp Sözleşmesi'ni onaylayanları da kapsıyor.
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WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MADDELERİ