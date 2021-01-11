Video Yaşam Son dakika: WhatsApp Sözleşmesini Onaylayanlar Ne Olacak? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Sonrası Flaş Karar! | Video

Son dakika: WhatsApp Sözleşmesini Onaylayanlar Ne Olacak? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Sonrası Flaş Karar! | Video

Son dakika: WhatsApp Sözleşmesini Onaylayanlar Ne Olacak? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Sonrası Flaş Karar! | Video
11.01.2021 | 14:46

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WhatsApp gizlilik sözleşmesi, haftasonu dünyanın birçok ülkesinde tepkilere neden oldu. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform, WhatsApp sözleşmesi zorunluluğunu duyurması ile birlikte, çok sayıda kullanıcısını kaybetti. Whatsapp sözleşmesini yanlışlıkla kabul edenler başta olmak üzere, sözleşme ile karşılaşan kullanıcılar, sözleşmenin ne anlama geldiğini merak ediyor. Whatsapp sözleşmesi iptal edilir mi ve bu gizlilik sözleşmesi ne anlama geliyor? WhatsApp, Facebook ile veri paylaşım uygulamalarının değişmediğini açıklayan ve bu soruların cevabını içeren resmi bir açıklama yaptı.

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