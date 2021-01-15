Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: FETÖ’nün soru hırsızlarına operasyon! İki aktif polisin de olduğu 9 kişiye gözaltı kararı

Son dakika: ’nün soru hırsızlarına operasyon! İki aktif polisin de olduğu 9 kişiye gözaltı kararı

Son dakika! Fetullahçı Terör Örgütü'nün soru hırsızlarına operasyon düzenlendi. İki aktif polisin de olduğu 9 kişiye gözaltı kararı. Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyon sürüyor.

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 15.1.2021 09:59 Son Güncelleme: 15.1.2021 10:03 ABONE OL
Son dakika: FETÖ’nün soru hırsızlarına operasyon! İki aktif polisin de olduğu 9 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 2005 yılı Polis Memurluğu sınavında, FETÖ PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis memuru olan 2'si aktif görevde, 5'i ihraç polis memuru ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 2'si mahrem imam 9 FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyon sürüyor.

ABD'de FETÖ'cü Enes Kanter protestosu: Teröristin kurşun askeri!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: FETÖ’nün soru hırsızlarına operasyon! İki aktif polisin de olduğu 9 kişiye gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA