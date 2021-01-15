Son dakika: FETÖ’nün soru hırsızlarına operasyon! İki aktif polisin de olduğu 9 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 2005 yılı Polis Memurluğu sınavında, FETÖ PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis memuru olan 2'si aktif görevde, 5'i ihraç polis memuru ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 2'si mahrem imam 9 FETÖ/PDY üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyon sürüyor.