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'a kaçmaya çalışıyorlardı! 13 şüphelisi yakalandı

Son dakika gelen haberde 'nın ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi 13 kişi 'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 11:39 Son Güncelleme: 15.1.2021 11:39 ABONE OL
Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı! 13 FETÖ şüphelisi yakalandı

Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda bir grubun yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaşan ekipler, Bozburun açıklarında şüphelilerin bulunduğu tekneyi durdurdu.

Teknede, meslekten ihraç edilen ve yargılamaları süren asker, polis, ebe ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 13 zanlı bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

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Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı! 13 FETÖ şüphelisi yakalandı
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