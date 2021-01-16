CHP'de WhatsApp krizi! Disipline sevk edildi...

Çanakkale CHP İl Yönetimi'nde sular bir türlü durulmuyor. Kısa bir süre önce partisini eleştirdiği WhatsApp yazışmalarının kamuoyuna sızdırılması nedeniyle CHP İl Yönetimi tarafından disipline sevk edilen İl Genel Meclisi Başkanı Sadık Göğüsgeren'den sonra Bayramiç CHP İlçe Başkanı Emin Fidan'ın da yazışmaları nedeniyle disipline sevk edildiği ortaya çıktı. Fidan "parti içi bir mesele" diyerek konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınırken bazı partililer, il başkanı Ural'ı suçladı.

PARTİDEKİ KÖSTEBEK

İl Genel Meclisi Başkanı Sadık Göğüsgeren'in geçtiğimiz eylül ayında mecliste görüşülen Saros RES Projesi'ne 6 CHP'li meclis üyesiyle birlikte "evet" oyu kullanarak meclisten geçmesini sağlaması, CHP İl yönetimiyle karşı karşıya gelmesine neden olmuştu. CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, evet oyu veren partili meclis üyelerini hedef tahtasına oturturken, Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren'in partisini hedef alan WhatsApp yazışmaları basına ve il yönetimine sızdırılmıştı.