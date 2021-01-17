SON DAKİKA HABERLER: Casus Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı! Gözler kiralık kasalarda





Gözaltına alınan diğer 5 kişinin evlerinde de yüklü miktarda döviz bulundu. Öte yandan Özbilgin'in ifadesinde Moskova görüşmelerinin tape kayıtlarına yer verildi. Özbilgin, "Oradan bir yangın söndürme uçağı alma durumu var 5 tane. Bunu bir araştır. İhale var, biz alıyoruz da adaylardan birisi onlar olabilir" sözlerine ilişkin, "Yangın söndürme uçaklarıyla bir alakam yoktur. 'Ruslara satılması için görüştüğüm şahsın tanıdığı varsa onlarla ilgilen' şeklinde bir görüşmedir" ifadesini kullandı.