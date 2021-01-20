Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Canlı yayında ilginç 'Bunak kadın' diyaloğu! Mehmet Durakoğlu ile Ayşenur Arslan alay konusu oldu...

Canlı yayında ilginç 'Bunak kadın' diyaloğu! ile alay konusu oldu...

İstanbul Barosu Başkanı Avukat ile sunucusu arasında canlı yayında yaşanan diyalog sosyal medyada alay konusu oldu. Ayşenur Arslan'ın, 'Bunak kadın demek hakaret sayılır mı?' sorusuna, Durakoğlu, "Sanmıyorum, hakaret sayılabileceğini..." diye yanıt verirken,. Arslan'ın, 'Bana diyorlar' sözleri üzerine, Durakoğlu'nun 'U' dönüşü yaparak, 'O zaman hakaret olabilir" demesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 20.1.2021 10:34 ABONE OL
Canlı yayında ilginç 'Bunak kadın' diyaloğu! Mehmet Durakoğlu ile Ayşenur Arslan alay konusu oldu...

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu arasındaki diyalog sosyal medyada çok konuşuldu. Ayşenur Arslan'ın 'Bunak kadın demek hakaret sayılır mı?' sözlerine Durakoğlu'nun verdiği iki farklı yanıt alay konusu oldu.

ÖNCE 'SAYILMAZ' DEDİ, SONRA 'U' DÖNÜŞÜ YAPTI

Programa mesaj atan bir kişi, Ayşenur Arslan'a, 'Bunak kadın' ifadelerini kullandı. Duruma tepki göstermek isteyen Arslan, avukat Mehmet Durakoğlu'na, 'Bunak kadın demek hakaret sayılır mı?' sorusunu sordu.

Durakoğlu, 'Sanmıyorum, hakaret sayılabileceğini... Tıbbi bir terim' yanıtını verdi.

Arslan, büyük şaşkınlık yaşarken, 'Ama bana diyorlar' dedi.

Durakoğlu, saniyeler önceki sözlerinden 'U' dönüşü yaptı, "O zaman sayılabilir" dedi.

Halk TV'de Ayşenur Arslan ile İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu arasında alay konusu olan diyalog | Video

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Yayını takip edenler diyaloğa hayli şaşırırken, video sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar Durakoğlu ve Arslan'ı tiye aldı.

Gelen bazı yorumlar şöyle:

Kemalist hukuk ve adalet mantığını biz günlerce anlatsak bu kadar iyi anlatamazdık!

Bir tarafa olunca bunak demek suç değil, diğer tarafa olunca haa suç demek. Sizin zihniyetiniz bu... Müthiş bir tanımlama olmuş bir güruh için...

Ha o zaman olur... Çok komikler yaa...

CHP ve İYİ Parti İBB Meclis üyeleri; Fazilet durağı yalanından rahatsız oldu ve İBB Meclisi’ni terk etti! CHP yandaşı Halk TV Macron'a kalkan oldu: Karşı gelmememiz gerekir...

ARKADAŞINA GÖNDER
Canlı yayında ilginç 'Bunak kadın' diyaloğu! Mehmet Durakoğlu ile Ayşenur Arslan alay konusu oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA