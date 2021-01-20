Canlı yayında ilginç 'Bunak kadın' diyaloğu! Mehmet Durakoğlu ile Ayşenur Arslan alay konusu oldu...

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu arasındaki diyalog sosyal medyada çok konuşuldu. Ayşenur Arslan'ın 'Bunak kadın demek hakaret sayılır mı?' sözlerine Durakoğlu'nun verdiği iki farklı yanıt alay konusu oldu.

ÖNCE 'SAYILMAZ' DEDİ, SONRA 'U' DÖNÜŞÜ YAPTI

Programa mesaj atan bir kişi, Ayşenur Arslan'a, 'Bunak kadın' ifadelerini kullandı. Duruma tepki göstermek isteyen Arslan, avukat Mehmet Durakoğlu'na, 'Bunak kadın demek hakaret sayılır mı?' sorusunu sordu.

Durakoğlu, 'Sanmıyorum, hakaret sayılabileceğini... Tıbbi bir terim' yanıtını verdi.

Arslan, büyük şaşkınlık yaşarken, 'Ama bana diyorlar' dedi.

Durakoğlu, saniyeler önceki sözlerinden 'U' dönüşü yaptı, "O zaman sayılabilir" dedi.

Halk TV'de Ayşenur Arslan ile İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu arasında alay konusu olan diyalog | Video

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Yayını takip edenler diyaloğa hayli şaşırırken, video sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar Durakoğlu ve Arslan'ı tiye aldı.

Gelen bazı yorumlar şöyle:

Kemalist hukuk ve adalet mantığını biz günlerce anlatsak bu kadar iyi anlatamazdık!

Bir tarafa olunca bunak demek suç değil, diğer tarafa olunca haa suç demek. Sizin zihniyetiniz bu... Müthiş bir tanımlama olmuş bir güruh için...

Ha o zaman olur... Çok komikler yaa...

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