Son dakika: Bakan Soylu'ya hakaret soruşturması şüphelisi "Cumhurbaşkanı'na Hakaret"ten tutuklandı

Daha önce İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve annesine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği için hakkındaki Kamu Görevlisine Hakaret suçundan dolayı soruşturma devam eden şüpheli E.E. hakkında bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret tweetleri sebebiyle soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesapları üzerinde yapılan detaylı çalışmada birçok kez Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımlar yaptığının da tespit edilmesi üzerine Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.E. emniyetteki işlemleri ardından Bakırköy Adliyesi'nde hazır edildi.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Şüphelinin savcılık ifadesinden sonra sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Bakan Soylu'ya alçak sözlerle saldıran Erdal Erbaş'ın sicili kabarık!

Bakan Soylu: Annemle fotomun altına küfreden alçak adli kontrolle serbest