SON DAKİKA | İstanbul fayında anormallik! Kandilli yöneticileri açıkladı

ZARARLARI AZALTMAK İÇİN ÇALIŞMALIYIZ

"Başta İstanbul'u etkileyecek Marmara Depremi'nin büyüklüğü 7'nin üzerinde olacak. Tarih veremiyoruz. Bu aşamada yapılabilecek tek şey deprem zararlarını azaltmak. Bu tek parçalı bir kırık olabileceği gibi birden fazla kırılmayı da içinde barındırabilir. Marmara Denizi'nin altından geçen tek bir fay parçası yok.

Birçok ve birbirinden farklı kırık parçaları söz konusu. Her bir kırık parçası kendine has özellikler barındırıyor. Batı segmentinde daha derinde depremler olurken, orta segmentte depremler daha sığ gerçekleşiyor. Ancak 'Orta segment'in belli yerlerinde ise hiç deprem aktivitesi görülmemektedir. Tüm bu yorumlar elde edilen verilerin analizine dayalı olarak yapılıyor."