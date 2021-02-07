Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu ve Tunç Soyer’e vatandaştan tepki: 35 yıldır CHP var İzmir’de altyapı bitik

Her yağmur sonrası ev ve işyerlerini sel basan İzmir'de 2-3 Şubat'ta yaşanan selin yaraları henüz sarılamazken İzmir'e tramvay temel atma törenine gelen ve sel mağduru olan esnafı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.
'35 YILDIR SİZ VARSINIZ'
Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında geldiği Konak ilçesindeki Güzelyalı Semti sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulunduğu sırada esnaf Saadet Körbulak, kentin altyapısını eleştirerek, "Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Bir vatandaş ve esnaf olarak canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum.
Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin. Sadece bir benim canım yanmadı. İki hafta önce Karabağlar'da can yandı. Şimdi burada esnaflarla birlikte canımız yandı. Lütfen altyapıya ağırlık verin. Bu altyapının İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum" dedi.
KAÇAMAK CEVAP
Vatandaştan gelen tepki sonrası Kılıçdaroğlu, "Bir yılda yağması gereken yağmur 24 saatte yağınca her taraf göl oldu. Tam bir afet. Bir sorun varsa çözülecektir" diye konuştu.
Bunun üzerine esnaf Körbulak, iş için çok sık yurt dışına gidip geldiğini, deniz seviyesinin altındaki Hollanda gibi ülkelerde bu sorunun yaşanmadığını söyledi. Bu durumu iklim değişikliğine bağlayan Kılıçdaroğlu, "Hollanda'nın koşullara göre altyapı yapılıyor.
Burada ise Türkiye koşullarına göre altyapı yapılıyor ama olağanüstü, afet boyunda olan yağmur yağınca tabii bunlar çıkıyor ortaya" diyerek vatandaşın tepkisine kaçamak şekilde cevap verdi.
'KAÇ GÜNDÜR YOKSUNUZ'
Vatandaşlardan biri ise selden sonra hâlâ ekip gelmediğini söyleyerek Tunç Soyer'e, "Lütfen itfaiye gitsin o kapıcı dairesine. Adamın ceketinden başka hiçbir şeyi kalmadı.
O adam aç açıkta kalacak" diyerek tepkisini dile getirdi. Soyer, "Tamam abi yetişiyoruz işte merak etmeyin" diye cevap verdi. Bir vatandaş ise, "Kaç gündür yoksunuz. Hiç ekip yoktu. Sırf Kılıçdaroğlu gelecek diye burada bir dünya ekip var" sözleriyle Soyer'e tepki gösterdi. Soyer cevap vermeden uzaklaştı.
MENEMEN'DE CHP'DEN ŞOK İSTİFA
Menemen'de Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'zimmet' ve 'irtikap' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından yapılan başkanvekili seçiminde 3 fire veren CHP'de bu kez bir istifa yaşandı.
Menemen Belediyesi CHP meclis üyesi Seval Bozkurt partisinden istifa etti. CHP'nin belediye meclisindeki üye sayısı 14'e düştü. Bozkurt Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, daha fazla yanlış ve eksiklere düşmemek adına CHP meclis üyeliğinden istifa ettiğini belirtti.
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"Kimse bu yüzden kusura bakmasın, bizim üzerimizden siyasi beceriksizliklerinizi örtmeye müsaade etmeyeceğiz. Çok haksızlıklar, yanlışlar yaşandı ama temsili olduğumuz parti maalesef ki sahiplenemedi" dedi.