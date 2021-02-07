Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu ve Tunç Soyer’e vatandaştan tepki: 35 yıldır CHP var İzmir’de altyapı bitik





O adam aç açıkta kalacak" diyerek tepkisini dile getirdi. Soyer, "Tamam abi yetişiyoruz işte merak etmeyin" diye cevap verdi. Bir vatandaş ise, "Kaç gündür yoksunuz. Hiç ekip yoktu. Sırf Kılıçdaroğlu gelecek diye burada bir dünya ekip var" sözleriyle Soyer'e tepki gösterdi. Soyer cevap vermeden uzaklaştı.