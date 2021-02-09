FETÖ'nün öğrencilere yaptığı işkenceler ortaya çıktı! 15 yıllık kayıtlar incelendi

SAATLERCE YAPTIKLARI İŞKENCELER ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında o dönem öğrencilere yapılan işkenceler ortaya çıktı. İşkenceci askerlerin, Hava Harp Okulu'nda okuyan öğrencileri saatlerce sebepsizce yerde süründürdükleri, öğrencilere teçhizat ve tüfeklerle saatlerce komanda dansı yaptırdıkları, ağaç, direk gibi cansız nesnelere selam verdikleri, çin oturuşu dediğimi hareketi saatlerce yaptırdıkları ve birçok öğrencinin bu işkenceler sonrası baygınlık geçirip zor anlar yaşadıkları ortaya çıktı.

'VEFA' SORUŞTURMASINDA İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Soruşturma sürecinde İstanbul Harp Okulu'nda FETÖ/PDY yapılanmasına üye olmayan askeri öğrencilere işkence yapan eski askerler tespit edilerek 150 esi asker şüpheli olarak tespit edildi. 107 şüphelinin darbe girişiminden hükümlü oldukları için cezaevinde oldukları, 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 31 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin hala aranmakta olduğu bildirildi. İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, geriye dönük inceler devam ederken, dosya kapsamındaki şüpheli sayısının artacağı değerlendiriliyor.

Son dakika | FETÖ'nün işkenceleri deşifre oldu! Dosya raftan indi