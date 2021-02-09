FETÖ'nün öğrencilere yaptığı işkenceler ortaya çıktı! 15 yıllık kayıtlar incelendi

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Başsavcı İsmail Uçar ve Başsavcı vekili Mesut Erdinç Bayhan'ın koordinesinde Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülen 'Vefa' soruşturması kapsamında Hava Harp Okulu'nda FETÖ/PDY yapılanmasına üye olmayan askeri öğrencilere işkence yapan ve halihazırda 15 Temmuz darbesi girişiminden hükümlü oldukları için cezaevlerinde bulunan 107 şüphelinin de içinde bulunduğu toplam 150 şüpheli eski asker var.
İŞKENCE DÖNEMİNDEKİ 780 ÖĞRENCİNiN İFADELERİ ALINDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Askeri savcılığın 2013 yılında Hava Harp Okulu'ndaki işkenceci askerler hakkında takipsizlik verdiği dosyayı raftan indirerek tekrar inceleme kararı aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında o dönem Hava Harp Okulu'nda okuyan öğrencilerin yeniden ifadeleri alındı. İstanbul'da ikamet eden öğrencilerin ifadeleri Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından alınırken, İstanbul dışında yaşayan öğrencilere talimat gönderilerek ifadelerinin alındığı belirlendi.
15 YILLIK REVİR KAYITLARI İNCELENDİ
Öğrenciler, savcılığa verdikleri ifadelerinde Hava Harp Okulu'nda okudukları dönemde nasıl işkencelere uğradıklarını ve yaşadıkları zor dönemleri anlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık tarafından 15 yıllık revir kayıtları istendi. Bilirkişi tarafından tek tek incelenen revir kayıtları sonucunda öğrencilerin ifadeleriyle bilirkişi raporunun paralel olduğu ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda o dönem öğrencilere işkence uygulandığını doğrulayan verilerin olduğu sonucuna varıldı.
ÖĞRENCİLERİ GRUPLARA AYIRIYORLARMIŞ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Vefa' soruşturması dosyasında, mahrem imamlar vasıtasıyla Hava Harp Okulu'na gelen öğrencilerin kendi zihniyet ve görüşlerine uymayan öğrencileri tespit ederek ele geçirip işkence ettikleri yer alırken, kendi görüşlerinde olanların normal bir öğrencilik zamanı geçirdikleri belirlendi. Öğrencileri gruplar halinde ayırarak bazı gruplara işkence ettikleri, bazılarına ise kötü muamele bile yapmadıkları ortaya çıktı.
SAATLERCE YAPTIKLARI İŞKENCELER ORTAYA ÇIKTI
Konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında o dönem öğrencilere yapılan işkenceler ortaya çıktı. İşkenceci askerlerin, Hava Harp Okulu'nda okuyan öğrencileri saatlerce sebepsizce yerde süründürdükleri, öğrencilere teçhizat ve tüfeklerle saatlerce komanda dansı yaptırdıkları, ağaç, direk gibi cansız nesnelere selam verdikleri, çin oturuşu dediğimi hareketi saatlerce yaptırdıkları ve birçok öğrencinin bu işkenceler sonrası baygınlık geçirip zor anlar yaşadıkları ortaya çıktı.
'VEFA' SORUŞTURMASINDA İNCELEMELER DEVAM EDİYOR
Soruşturma sürecinde İstanbul Harp Okulu'nda FETÖ/PDY yapılanmasına üye olmayan askeri öğrencilere işkence yapan eski askerler tespit edilerek 150 esi asker şüpheli olarak tespit edildi. 107 şüphelinin darbe girişiminden hükümlü oldukları için cezaevinde oldukları, 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 31 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin hala aranmakta olduğu bildirildi. İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, geriye dönük inceler devam ederken, dosya kapsamındaki şüpheli sayısının artacağı değerlendiriliyor.Son dakika | FETÖ'nün işkenceleri deşifre oldu! Dosya raftan indi