Son dakika: Erdoğan Karakuş'tan SABAH'a çok özel açıklamalar: Sırada Kandil, Sincar ve PKK'nın beyin takımı var

SİNCAR OPERASYONU ÇOK ÖNEMLİ

Sincar Operasyonu çok önemli. Orada şöyle bir detay var. O bölgede İran destekli Haşdi Şabi örgütü var. Sincar'da da sadece PKK yok İran destekli örgütler de var. PKK da bu örgütlerle çok fazla karşı karşıya gelmiyor. Sincar'a yapılacak bir harekatta İran ile anlaşma yapmak lazım. Irak Hükümeti ile zaten bir anlaşma yapılmıştı. Sadece PKK'a vurmak amaçlı bir harekat olacaktır.

ABD VE BATI DESTEĞİ OLMASA PKK ÇOKTAN BİTERDİ

PKK'nın bugüne kadar tamamen yokedilmesinin önündeki en büyük engel ABD'dir. Türkiye sadece PKK ile savaşmıyor. ABD ve Batı ülkeleri ile de mücadele ediyor. Bir dönem de bana bağlı olan Askeri Müzelerimiz var. Bu müzelerde terörle mücadelesi bölümü açmıştık. Orada İtalya'dan, Rusya'dan, ABD'Den, Almanya'dan, Fransa'dan PKK'ya verilen silahları koyduk. Orada Batı'nın PKK'ya desteğini görebilirsiniz.