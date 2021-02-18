Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, 16.02.2021 tarihinde TBMM CHP Grup Toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında Gara'da PKK tarfından katledilen siviller için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamış, tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA 500 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Erdoğan'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kılıçdaroğlu' nun 16.02.2021 tarihinde TBMM CHP Grup Toplantısında yaptığı konuşmasının bütünü için ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızı "13 şehidimizin sorumlusu" olmakla itham eden ifadeleri için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500.000,00-TL değerinde manevi tazminat davası açılmıştır.

Dava dilekçemizde öncelikle şu görüşlere yer verilmiştir:

Davalının "Gara' daki 13 şehidimizden sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanımızdır ifadesi", cinayetlerin faili PKK terör örgütünü aklamaya ve aynı zamanda terör örgütünün işlediği suçların sorumluluğunu, Sayın Cumhurbaşkanımıza atfederek Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik bir çabadır.

Öncelikle şu hususu ifade etmek gerekir ki Sayın Cumhurbaşkanımız, Devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte yürüttüğü etkin ve samimi çabalara rağmen alıkonulan vatandaşlarımızın kurtarılamamasından ve bu şekilde vahşice katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duymuştur.

Ve yine önemle ifade etmek gerekir ki uzun bir süre önce vatandaşlarımızı zorbalıkla alıkoyan, yıllardır mağaralarda insanlık dışı koşullarda rehin tutan ve rehinelerin kurtarılmasına yönelik operasyonun ilk saatlerinde, silahsız ve savunmasız masum vatandaşlarımızı infaz eden örgüt, PKK Terör örgütüdür.

Davalı grup toplantısında yaklaşık bir saat süren konuşmasının hiçbir yerinde PKK terör örgütüne ve yaptığı eylemlere dair en ufak bir eleştiride dahi bulunmamıştır. Konuşma bir bütün olarak değerlendirildiğinde PKK'yı aklamaya yönelik çabalar da açık bir şekilde görülmektedir. Esasında davalının rehinelerin kurtarılmasına yönelik PKK'ya müzahir örgütleri muhatap göstermesi, açıkça ifade edilmese de rehinelerin kurtarılmasına yönelik operasyonun yanlışlığına, bu tarz bir operasyon nedeniyle rehinelerin öldüğüne yönelik bir düşünceyi de ortaya koymaktadır.

Yaklaşık 40 yıllık mücadele süresince, hiçbir ana muhalefet partisi lideri, terör örgütlerinin işlediği cinayetler nedeniyle, terör örgütünü adını anmadan ve terör örgütüne hiçbir eleştiri getirmeden, terörle mücadele eden hükümeti ve yetkililerini, terör örgütünün cinayetleri nedeniyle suçlamamış ve sorumlu tutmamıştır. Davalının savrulduğu yer, esasında hiçbir demokratik hukuk devletinde mazur görülemeyecek, terör örgütünün siyasi unsurlarıyla yaptığı iş birliğinin dramatik bir sonucudur.