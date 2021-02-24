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: Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak

İletişim Başkanı , 'da şehit edilen 13 kişi üzerine gelen eleştirilere Twitter hesabından cevap verdi. Altun yaptığı açıklamada "Bütün dertleri PKK’ya propaganda desteği sağlamak" dedi.

Giriş Tarihi: 25.2.2021 02:41 Son Güncelleme: 25.2.2021 02:50 ABONE OL
Fahrettin Altun: Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak

"TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı üzerinden gelen eleştirilere cevap verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Altun, "Gara'daki şehitlerimiz için önce devletimizi suçladılar. Biz bu canice katliamı PKK'nın işlediğini ispat edince bu kez 'kimin öldürdüğünün önemi yok' demeye başladılar. Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak. BEYHUDE UĞRAŞIYORLAR, DURMAYACAĞIZ, TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ!" ifadelerini kaydetti.

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Fahrettin Altun: Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak
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