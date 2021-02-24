Kod adı Dilan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Gara'ya giden HDP'li milletvekili" diye açıkladığı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in örgüt içinde "Dilan" kod adını kullandığı ortaya çıktı. Kuzey Irak'taki kamplarda kaldığı telefon dinlemeleriyle ortaya çıkan Taşdemir'in, kod adını milletvekili seçildikten sonra ikinci adı yaptığı belirlendi. KCK çatı davasında ifade veren Papatya kod adlı gizli tanık, Taşdemir'in Diyarbakır'da terör örgütü güdümündeki yerel yönetimler bürosundaki toplantılara katıldığını, PKK'nın kadın yapılanması YJA içinde aktif rol aldığını belirterek fotoğraflarından teşhis etti.



İkna yoluyla teslim olan PKK'lı teröristler, Taşdemir'in milletvekili seçtirilerek HDP'de PKK'nın sekretaryası olarak çalıştığını anlattı. Antalya'da PKK üyeliğinden gözaltına alınan S.B., Taşdemir'in 2009'da Diyarbakır'daki KCK ana davasından tutuklandığını, 2014'te tahliye olduktan sonra HDP il binasına sıklıkla gidip geldiğini aktararak, "Tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan örgüt mensuplarından biridir" dedi. U. isimli örgüt mensubu ise Taşdemir'in, PKK/KCK terör örgütü KCK-TM Siyasal Alan Merkezi'ne bağlı olarak örgütsel faaliyetler yürüttüğünü, Taşdemir'in örgütün kadrolu mensubu olduğunu belirterek, "2009 öncesinde Irak kuzeyine illegal yollardan gitti. Kandil'de kadın örgüt yapılanması tarafından verilen özgün kadın ideolojik eğitim devresinde eğitimler aldı. Kandil'deki üst yönetim ve KCK'nın önerisiyle HDP milletvekili seçtirildi" dedi.



HDP'Lİ 5 VEKİLE SORUŞTURMA

Diğer yandan Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı. Berdan Öztürk, Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın dosyaları "görevsizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderdi..