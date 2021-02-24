Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Örgüt sabotajcısı MİT operasyonuyla öldürüldü

Örgüt sabotajcısı MİT operasyonuyla öldürüldü

’deki PKK unsurlarına orman yakma talimatı veren “Demhat Sperti” kod adlı terörist , MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 24.2.2021 ABONE OL
Örgüt sabotajcısı MİT operasyonuyla öldürüldü

Terör örgütünce çukur operasyonları sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırılarda kullanılan patlayıcıların yurt içine aktarımını sağlayan terörist Mesut Taşkın, Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan bir eylemde kullanılmak üzere Suriye'den patlayıcı aktarmaya çalışırken MİT tarafından tespit edildi.

SON DAKİKA: Orman yakan PKK'lı teröristin vurulma anı kamerada | Video

Geçen yıl 20 Ekim'de terör örgütünce oluşturulan toprak tahkimatta, yanındaki teröristle patlayıcı aktarımı sırasında SİHA ile görüntülenen terörist, etkisiz hale getirildi. Taşkın'ın yanındaki örgüt mensubu da operasyonda vuruldu. İki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, SİHA tarafından saniye saniye kaydedildi. Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan bir eylemde kullanılmak üzere Suriye'den patlayıcı aktarmaya çalıştığı MİT tarafından tespit edilerek vurulan "Demhat Sperti" kod adlı Mesut Taşkın'ın, Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçeleri ile bazı illerde terör örgütünce çıkarılan yangınların talimatını veren terörist olduğu belirtildi.
Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi ile PKK'nın yurt içine yönelik patlayıcı ve kadro aktarımına büyük darbe vuruldu. Geçen yıl 9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde 9'u ormanlık, 6'sı kırsal ve PKK'ya bağlı "ateşin çocukları inisiyatifi" tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangınların ardından geniş çaplı soruşturmalar başlatılmıştı.

Son dakika haberi: Gara'da teslim olan teröristlerden şok itiraflar: 'Öldürün' talimatı verildi...

ARKADAŞINA GÖNDER
Örgüt sabotajcısı MİT operasyonuyla öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA