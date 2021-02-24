Haberler Gündem Haberleri Son dakika | HDP’li Dilan Taşdemir’in ismi sahte çıktı!

Son dakika | HDP’li Dilan Taşdemir’in ismi sahte çıktı! Gara’ya giden HDP’li Dilan Taşdemir’le ilgili son dakika gelişmesi. KCK çatı davasındaki iddianamede açık kimlik bilgileri ve nüfus kaydında adı Dirayet Taşdemir. Oysa herkes onu Dilan Taşdemir olarak biliyor. Dilan ismi nedeniyle Dirayet olan gerçek adı bile ikinci planda kalan HDP’li vekilin Dilan isminin ise terör örgütü PKK ile bir bağlantısı olduğu ve bu ismi çok sonra aldığı ortaya çıktı. İşte Dilan Taşdemir’in gerçek adına dair SABAH’ın ulaştığı son dakika bilgileri

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara Dağına giderek teröristlerden eğitim aldığını açıkladığı HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in Dilan olan adını milletvekili seçilmeden önce örgütsel faaliyetlerinde gizliliği sağlamak için kod isim olarak kullandığı ortaya çıktı. İşte Dilan Taşdemir hakkında SABAH'ın ulaştığı bilgiler ve ismiyle ilgili ortaya çıkan çarpıcı son dakika gelişmesi;

KOD ADI OLARAK KULLANMAYA BAŞLADI, TBMM'YE GELİNCE GERÇEK İSMİ OLDU! Dilan Taşdemir Milletvekili seçilince de bu adı, nüfus değişikliğiyle ikinci isim olarak aldığı belirlendi. Ablası Nihayet Taşdemir ile birlikte KCK ana çatı davasında da örgüt üyesi olmak suçundan yargılanan Taşdemir milletvekili olduğu için yargılaması devam ederken, ablası 9 yıl hapisle cezalandırıldı.