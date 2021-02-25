Ezidi kız çocuğu kurtarıldı

ANKARA'DA polisin eli kanlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 2 örgüt üyesi terörist yakalandı. DEAŞ'lıların Irak'ta sözde ganimet olarak alarak ellerinde tuttuğu 7 yaşındaki Ezidi bir kız çocuğu da kurtarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kurularak operasyon kararı alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin hassas yürüttüğü operasyonda S.O. isimli şüpheli ve birlikte hareket ettiği bilgilerine ulaşılan N.H.R. yakalanarak gözaltına alındı. Ezidi kız çocuğu ise kurtarılarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.