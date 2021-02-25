Son dakika: Ermenistan'daki olaylar ile ilgili çok çarpıcı sözler: ABD'nin karşı hamlesi! Kartlar yeniden dağıtılıyor...

Son dakika haberine göre; Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istfaya çağırdı. Bildirinin ardından, Paşinyan, 'Bana darbe girişimi yapıyorlar' diyerek halkı sokağa çağırdı. sokaklar karışırken, Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığını ifade etti. Sabah.com.tr'ye konuşan Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "Biden daha tam yönetimi devralmadan Rusya bir adım attı. Bir anlaşma yaptı, Ermenistan'ı kontrol altına aldı. Buna karşılık Amerika'nın bir hamlesi bu aslında." dedi. Pekin, ABD'nin Suriye, Irak, İran, Doğu Akdeniz, Kafkasya gibi kritik noktalarda hareketlilik içinde olduğuna dikkat çekti, 'Kartları yeniden dağıtıyorlar' ifadelerini kullandı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise, "ABD, Fransa gibi ülkeler bu olaya müdahil olmaya kalkarlar ama Rusya buna izin vermez." dedi.