Son dakika: Ermenistan'daki olaylar ile ilgili çok çarpıcı sözler: ABD'nin karşı hamlesi! Kartlar yeniden dağıtılıyor...

Son dakika haberine göre; Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istfaya çağırdı. Bildirinin ardından, Paşinyan, 'Bana darbe girişimi yapıyorlar' diyerek halkı sokağa çağırdı. sokaklar karışırken, Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığını ifade etti. Sabah.com.tr'ye konuşan Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "Biden daha tam yönetimi devralmadan Rusya bir adım attı. Bir anlaşma yaptı, Ermenistan'ı kontrol altına aldı. Buna karşılık Amerika'nın bir hamlesi bu aslında." dedi. Pekin, ABD'nin Suriye, Irak, İran, Doğu Akdeniz, Kafkasya gibi kritik noktalarda hareketlilik içinde olduğuna dikkat çekti, 'Kartları yeniden dağıtıyorlar' ifadelerini kullandı.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise, "ABD, Fransa gibi ülkeler bu olaya müdahil olmaya kalkarlar ama Rusya buna izin vermez." dedi.
ABDULLAH AĞAR: EN İHTİYAÇ DUYDUKLARI DÖNEMDE FÜZELERİNİN YÜZDE 90'I PATLAMADI
Ermenistan'daki kaosu değerlendiren Abdullah Ağar şöyle konuştu:
Savaşı kaybetmiş Ermenistan ordusu büyük bir travma ve itibar kaybı yaşarken, bunun üzerine tuz biber eken bir olay yaşandı. İskender füzeleri tartışması... İskender füzeleri tartışması neydi? Savaşta ellerindeki en taktik, en kuvvetli füze en ihtiyaç duydukları dönemde Azerbaycan ordusuna karşı kullanmaya çalıştılar ama yüzde 90'ı patlamadı, yüzde 10'u anca patladı. Burada orduyu hırpalayıcı bir tartışma vardı. 'Neden bu silahlar patlamadı, neden bu silahlar iyi depolanmadı? Ordumuz neden bu kadar disiplinsiz?' gibi tartışmalar ile Ermenistan ordusu üzerinde baskı kuruldu.
Bu tartışmalardan rahatsız olan Ermenistan ordusu, Paşinyan'ın istifasını istedi. Paşinyan da bunu karşı bir atağa dönüştürerek darbe girişimi olarak algıladı ve halkı sokağa döktü. ABD, Fransa gibi ülkeler bu olaya müdahil olmaya kalkarlar ama Rusya buna izin vermez.
"RUSYA'YA BAĞLI ANGAJE OLMUŞ BİR ÜLKE HALİNE GELİRLER"
Ağar, konuya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya'nın tercihleri Ermenistan'ın siyasi hayatı ve ordusunu şekillendirir. Bundan sonra Rusya'ya bağlı angaje bir ülke haline gelirler.
Rusya'nın tavrını Paşinyan'dan yana koyacağını tahmin etmiyorum. Hırpalanmış bir figürden ziyade, bakacaktır. Tartışacaktır, müzakere edecektir. İşine en çok hangisi yarıyorsa, onu tercih edecektir.
"İKİ MİLLİ GÜÇ ÇARPIŞACAK AKILLI OLAN KAZANIR"
Ağar, ülkenin iki gücünün çatışmasında kazananın gücünü akıllıca kullanan taraf olacağını düşündüğünü ifade etti.
Ağar, "Burada şu an siyasi güç Paşinyan'ın elinde, silahlı güç Genelkurmay Başkanı'nın elinde. Bu bir güçler savaşı. Burada kim elindeki gücü akıllı kullanırsa o kazanacak. İki milli güç unsurunun başındaki adam çarpışıyor. Rusya doğrudan müdahil olacak. Basit bir olay değil. Tüm Kafkasya ve Kafkasya'nın geleceğini de etkileyecek. Bu işin pek çok sonucu olacak. Rusya'nın tavrı belirleyici olacaktır." dedi.
İSMAİL HAKKI PEKİN: ABD'NİN KARŞI HAMLESİ
Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ise Ermenistan'da yaşananları şöyle değerlendirdi:
Biden daha tam yönetimi devralmadan Rusya bir adım attı. Bir anlaşma yaptı, Ermenistan'ı kontrol altına aldı. Sadece Ermenistan'ı da değil, Pazar Havzası'nı da kontrol altına aldı. Buna karşılık Amerika'nın bir hamlesi bu aslında.
"OLAYLARIN BURAYA GELECEĞİ BELLİYDİ"
"Daha önce de Paşinyan'ın istifası konusunda baskı vardı." diyen Pekin, "Ermeni Diasporası'nın da Paşinyan'a istifa çağrısı vardı. Olayların buraya geleceği belliydi. Bu ülkede bir halk hareketi yapılması gerekiyordu, asıl amaç o. Ordu devreye girdi, Paşinyan'ın istifası isteniyor." ifadelerini kullandı.
"ABD YANLISI İKTİDAR İSTENİYOR"
Pekin, sözlerini şöyle sürdürdü.:
Bir başarısızlık var ortada. O başarısızlığı siyaset ve asker bibirine atıyor. Ben temelinde İskenderiye füzelerinin olduğunu düşünmüyorum. Bölgede iktidarın değişmesi isteniyor. Batı yanlısı, ABD yanlısı bir iktidar isteniyor, aslolan o diye değerlendiriyorum.
"KARABAĞ'DA YENİ BİR GERİLİM GÜNDEME GELEBİLİR"
"Paşinyan'ın gitmesi Rusya'nın işine gelmez." diyen Pekin, "Ordu hazır bekliyor, Paşinyan ne isterlerse hazır şekilde yapıyor. Ermenistan'da iktidar değişirse, Karabağ'daki barış anlaşmasını yeniden gündeme getirebilirler, 'kabul etmiyoruz' diyebilirler. İktidar değişikliği isteniyor, bu da Amerika'nın işine geliyor. Karabağ'da yeni bir gerilim de gündeme gelebilir. Bunun Ermeni Lobisi tarafından desteklendiğini düşünüyorum. Ordu el koyacak ister istemez. Ordu el koyamaz ise Rusya el koyacak. Rusya bu bölgedeki sukuneti sağlamak durumunda. Aksi taktirde, Ermenistan'daki olaylar, Gürcistan dahil olmak üzere, Ermenistan dahil olmak üzere bölgede yeni bir huzursuzluk çıkarır. ABD yeni bir hamle daha yaptı, Rusya'yı can evinden vuracak bir eylemde bulunuyor, darbe girişiminde bulundu." dedi.
Pekin, Rusya'nın orduyu durdurabileceğini düşündüğünü belirtti, "Rusya büyük ihtimalle müdahil olmuştur. Orduyu durdurabilir. Büyük ihtimalle de durdurur. Rusya o bölgede Ermeni ordusundaki yüksek rütbeli kişilere hakim." ifadelerini kullandı.
"HAREKETLENME DEVAM EDECEK"
İsmail Hakkı Pekin'in açıklamalar şöyle devam etti:
ABD'nin stratejisi ve hedefi belli. Irak'ta kalacak. Türkiye, İran'ın falan oradan ayrılmasını istiyorlar. Orada bir devletçik kurma, Irak'ı bölünmüş halde bırakma, İran'ı çevreleme gibi. Örtülü harekat yapıyorlar. Halkı veya silahlı güçleri provoke ediyorlar. Rusya'yı durdurmaya çalışıyorlar. Doğu akdeniz'de durduramaz ise Suriye'de durdurmaya çalışıyor. Bu hareketlenme devam edecek. Hedeflerinden bir tanesi değerler üzerinden baskı yapıyor. Etrafına ikinci stokladığı diğer ülkeler var. Onlarla hareket ediyorlar.
"BÖLGE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ISINACAK"
Pekin, ABD'nin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin şunlar söyledi:
Yunanistan'la hareket ediyor. NATO'yu güçlendirmeye çalışıyor. S-400 konusunda NATO üzerinden baskı yapıyor. Bunları beceremediği zaman örtülü harekat yapıyor. Örtülü harekatta da ya siyasi etkin insanlarla dizayn etmeye çalışıyor. Suikastlaer ve darbe girişimleri ile olaylara müdahale etmeye çalışıyor. Irak'taki ve Suriye'dkei de böyle bir şey. Önümüzdeki günlerde ısınacak bölge. Ortadoğu'da faaliyetler her geçen gün artıyor. Aynı anda Ermenistan, Suriye ve Irak'ta dolayısıyla yeni strateji mi? Değil. Aynı hedeflere gitmeye, o güçleri kullanmaya çalışıyor. Önümüzdeki günlerde etrafımızda bu tarz faaliyetler göreceğiz.
"KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR"
Pekin'in son sözleri ise şunlar oldu:
Rusya'yı zorda bırakmak için Kafkasya'da bu adımlar olacak. Bulgaristan ve Romanya'da da adımlar atıyor. Rusya müdahale ederse diye tatbikatlar ile hazırlık yapıyor. Silahlar falan Rusya'yı provoke ediyor. Ortadoğu ve Kafkaslarda kartları yeniden dağıtıyor. Daha böyle çok olay görülecek. İran'da da böyle hareketler olabilir. Türkiye olarak bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor.