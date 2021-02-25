Son dakika haberi | Ermenistan'daki darbe girişimi hakkında Türkiye'den ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz

iSTiKRARI BOZUCU ADIMLARDIR

Bölgenin istikrarı için önemli bir fırsat penceresinin bulunduğunu ve bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu tür darbe girişimleri ülkelerin istikrarını bozucu adımlardır. O nedenle karşıyız. Herhangi bir temasımız olmadı, biz de basından takip ediyoruz. Daha detaylı bilgi elde etmeye çalışıyoruz ama Türkiye'nin bu tutumu ilkeli bir tutumdur. Nerede olursa olsun darbeye karşıyız." şeklinde konuştu.