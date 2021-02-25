SON DAKİKA: Tabur gözetleyen DEAŞ'lı kıskıvrak yakalandı!

Yapılan çalışmalarda Yahya E. isimli bir kişinin Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'na yönelik keşif çalışması yaptığı tespit edildi. Şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve ele geçirilen dijital materyallerinde terör örgüt DEAŞ'ı simgeleyen görseller ve dokümanlar bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.