SON DAKİKA: Tabur gözetleyen DEAŞ'lı kıskıvrak yakalandı!

İstanbul'da "Askeriye'nin yanında ağaca tırmanmış ve Askeriye'yi gözetleyen bir şüpheli var" ihbarının ardından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'na yönelik keşif çalışması yaptığı tespit edilen terör örgütü DEAŞ Üyesi yakalandı.
Son dakika! Tabur gözetleyen DEAŞ'lı yakalandı | Video
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon 20 Şubat'ta gece 02.10 sıralarında İstanbul'un Bahçelievler İlçesi'nden gelen "Askeriye'nin yanında ağaca tırmanmış ve Askeriye'yi gözetleyen bir şüpheli var" ihbarının ardından düzenlendi.
Yapılan çalışmalarda Yahya E. isimli bir kişinin Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'na yönelik keşif çalışması yaptığı tespit edildi. Şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve ele geçirilen dijital materyallerinde terör örgüt DEAŞ'ı simgeleyen görseller ve dokümanlar bulundu.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.