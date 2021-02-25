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: Tabur gözetleyen 'lı kıskıvrak yakalandı!

haberine göre; İstanbul 'da bulunan tabur komutanlığı ve karakola yönelik keşif yapan 'lı terörist kıskıvrak yakalandı. İşte son dakika haberinin detayları...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 25.2.2021 09:41 Son Güncelleme: 25.2.2021 09:51 ABONE OL
SON DAKİKA: Tabur gözetleyen DEAŞ'lı kıskıvrak yakalandı!

İstanbul'da "Askeriye'nin yanında ağaca tırmanmış ve Askeriye'yi gözetleyen bir şüpheli var" ihbarının ardından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'na yönelik keşif çalışması yaptığı tespit edilen terör örgütü DEAŞ Üyesi yakalandı.

Son dakika! Tabur gözetleyen DEAŞ'lı yakalandı | Video

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon 20 Şubat'ta gece 02.10 sıralarında İstanbul'un Bahçelievler İlçesi'nden gelen "Askeriye'nin yanında ağaca tırmanmış ve Askeriye'yi gözetleyen bir şüpheli var" ihbarının ardından düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda Yahya E. isimli bir kişinin Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'na yönelik keşif çalışması yaptığı tespit edildi. Şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve ele geçirilen dijital materyallerinde terör örgüt DEAŞ'ı simgeleyen görseller ve dokümanlar bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA: Tabur gözetleyen DEAŞ'lı kıskıvrak yakalandı!
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