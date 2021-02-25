SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan HDP'lilerin fezlekeleri ile ilgili flaş açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, HDP'lilerin TBMM'ye gönderilen fezlekeleri ile ilgili izlenecek yola ilişkin, "Dosyaların içeriğine göre ele alınacak. Karma komisyon değerlendirecek." dedi.

HDP Milletvekili Ömer Gergerlioğlu ile ilgili kararın TBMM'ye gelip gelmediğine ilişkin soruya yanıt veren Şentop, "Meclis'e henüz gelmedi. Gelsin, izlenecek yola bakarız" ifadelerini kullandı.

BBP Lideri Mustafa Destici ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nini 'HDP kapatılsın' çıkışları hatırlatılan Şentop'a Meclis Başkanı olarak bakış açısı soruldu. Şentop, TBMM'ye 26.dönem ve 27.dönemde çok sayıda terör dosyası geldiğini belirtti. Şentop, bu gelişmeyi üzücü olarak gördüğünü ifade etti. Şentop, kesin hüküm olmayan, yargılama süreci olan kişilerin aday gösterildiğine de dikkat çekti.

TBMM Başkanı Şentop, AYM'nin Berberoğlu kararı ile ilgili ise, "Anayasa, kesin hükmü esas alıyor, 'Kesin hüküm verildikten sonra, bu Genel Kurul'a bildirildikten sonra milletvekilliği düşer' diyor. Bireysel başvuru süreci sonra çıkmış. Bireysel başvuru sürecine ilişkin bir şey yapılacaksa, hukuki düzenleme yapılması gerekir. Biz, önce Anayasa'nın sözüne uygun davranmak zorundayız. Bazı dikkatsiz siyasetçiler ve köşe yazarları, Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiğimiz yazı için, 'Neden bu kadar zaman sonra gönderildi?' diyor. Haber olması yeni bunun; 15 gün oluyor bunu göndereli." dedi.

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