Gücünü milletten alan lider

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 67 yaşına giriyor.Siyaset terminolojisindeki "karizmatik lider" tanımının dünyadaki sayılı örneklerinden biri olan Erdoğan, AK Parti'yi 2002'den bu yana hep zirvede tutarken, içinden geçtiği fırtınalardan güçlenerek çıkarak "milletin adamı" olmayı başardı. İlk günden itibaren cesur kişiliği ve kararlı duruşuyla, statükonun yerleşik yasaklarına her türlü bedeli ödemeyi göze alarak meydan okuyan Erdoğan, mütevazı kişiliğiyle halkın gönlünde taht kurarken, Türkiye'yi ekonomik ve siyasi açıdan üst lige taşıdı. Askerin siyasetteki vesayetine son verdi. Dünyaya "Biz de varız" dedi.Lise yıllarında Milli Türk Talebe Birliği'ndeki aktif görevleriyle siyasete giren Erdoğan, 1976'da henüz 22 yaşındayken Milli Selamet Partisi'nin Beyoğlu İlçe Başkanlığı'na getirildi. Dikkat çeken başarısı onu çok kısa bir süre içinde İstanbul İl Başkanlığı görevine taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Siirt'te okuduğu şiir yüzünden hapse girdi, belediye başkanlığı düştü. AK Parti ile 2002'de girdiği ilk seçimde sandıktan birinci çıktı. Ama kendisi Siirt'te aldığı cezadan dolayı milletvekili olamadı. Partisi kapatılmak istendi ancak süreç Erdoğan'ın lehine sonuçlandı. Erdoğan yol aldıkça önüne konan engeller büyüdü, büyüyen engeller onu daha da güçlü kıldı. 2010'dan itibaren ise Erdoğan'ı devirmeye çalışan dış kaynaklı ve içerideki uzantısı güçler daha çok yüklendi. Gezi Parkı eylemleri ile Arap Baharı yaratıp onu da tıpkı Ortadoğu'daki ve Afrika'daki bazı liderlerle aynı kadere mahkûm etmek istediler. 7 Şubat MİT krizinde Müsteşar Hakan Fidan üzerinden, 17-25 Aralık yargı darbe girişimiyle bakanları ve oğlu Bilal Erdoğan üzerinden kendisini devirmeye çalıştılar.Bunda başarılı olamayan malum güçler son kirli oyununu uzun yıllardır devlet içerisine yerleştirdikleri hain bir terör örgütü aracılığıyla oynadılar. 15 Temmuz 2016'da FETÖ darbe girişiminde bulundu. Erdoğan bu zorlu süreçleri siyasi zekâsı, güçlü liderliği ile bertaraf etti.Başkan Erdoğan, bugüne kadar girdiği seçimlerden partisini hep birinci çıkardı. 5 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum, 1 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve en son Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre aynı anda Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yapıldığı 24 Haziran 2018 seçimlerini kazanarak en çok seçim kazanan lider oldu.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Aliyev, mesajında şunları söyledi: "Dostluk ve kardeşliğe dayalı devletler arası ilişkilerimizi bu seviyeye taşımada şahsen sizin eşsiz bir rolünüz var. Çok yönlü ikili ilişkilerimizi ve stratejik ittifakımızı daha da güçlendirme kararlılığınızı, Azerbaycan'ın ezeli topraklarının işgalden kurtarılmasında her düzeyde verdiğiniz açık ve tereddütsüz manevi ve siyasi desteğinizi, halkımız çok takdir etmektedir."Emine Erdoğan, 67. yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "İyi ki doğdun" diyerek kutladı.TayyipBey ile tanışıklığımız 1970'lere dayanır.Siirt konuşması dolayısıylaavukatlığını üstlendim.Öngörüleri güçlü, zeki,güçlü bir kişiliği, kararlı birduruşu var. İnsanlarla ilişkilerison derece sevecen vegüçlü. İstanbul BüyükşehirBelediye Başkanlığı'nda, GenelBaşkanlığı'nda, Başbakanlığı'nda,Cumhurbaşkanlığı'nda başarısında enönemli faktör, işine odaklı ve konsantreoluşudur. Kolektif aklı önemser.Çalışma arkadaşlarının görüş ve önerilerinialır ve defterine yazar.Gücünü ve enerjisinitamamen milletten alan bir siyasetçi.Türkiye'nin yeniden güçlü birşekilde tarih sahnesine çıktığı,tarihi kodlarıyla buluştuğu içindebulunduğumuz döneminasli mimarıdır. Bugün uluslararasıplatformlarda, DoğuAkdeniz'de, enerji ve savunmasanayiinde, milli meselelerde iddiasınıortaya koyan Türkiye, Erdoğan liderliğindeyapılan atılımların bir sonucu.Cumhurbaşkanımız siyasi tarihimize,hakkı ve adaleti haykıran, mazlumusavunan, milletin hayallerini gerçeğedönüştüren eşsiz mücadelesiyle geçti.Cumhurbaşkanımız, halka veHakk'a hizmet etme gayesinidoğal liderlik özellikleriylesomutlaştıran verealize eden bir liderdir.Cumhurbaşkanımızın liderliği;yıpratıcı, son derece çetinve bazen tahammül sınırlarınızorlayan bir süreçte taktik hamleleri,stratejik hedeflerle uyumluolacak şekilde; reel politiğin zorunlukıldığı tarzda imkânlar ile hedeflerarasındaki son derece hassasdengeyi dinamik bir yaklaşımlakoruyarak yoluna devam etmekte.Başkan Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde hemşerileri doğum gününü kutladılar:Erdoğan bir dünya lideri, başımızın tacı. Allah ona mutlu ve huzurlu günler versin. Sağlıklı yılları olsun.Onu anlatmaya gerek yok. O Türkiye'nin başında, mazlumların yanında olan bir dünya lideri. İyi ki doğdun Reis.Allahım ona sağlık, mutluluk ve huzur versin. Başımızdan eksik etmesin. Nice yılları olsun.Başkan Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan on binlerce kişi de kutladı. Erdoğan'ın bugünkü doğum günü dolayısıyla Twitter'da "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle yapılan paylaşımlar, kısa sürede on binlerce kişiden destek gördü. Erdoğan'ın fotoğraflarıyla yapılan paylaşımlarda, duygu dolu mesajlar yer aldı.