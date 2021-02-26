HDP’li vekillerin suç dosyası kabarık

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oruç'un da arasında bulunduğu 20'si HDP'li 25 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bu kişiler arasında Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırlanan 9 HDP milletvekili de yer alıyor. Kobani soruşturmasına ilişkin fezlekelerdeki suçlamalar ise HDP'lilerin milletin vekili değil de suç makinesi gibi çalıştığını ortaya koyuyor. 27'nci dönemin başından bu yana TBMM'ye sevk edilen dokunulmazlık dosyası sayısı 1300'leri geçerken bunların 898'i yani yaklaşık yüzde 75'i HDP milletvekillerine ait.HDP milletvekillerinin TBMM'ye gönderilen suç dosyalarında genel olarak, terör, terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası, halkı kin ve düşmanlığa sevk, suç ve suçluyu övme gibi suçlar yer alıyorKobani soruşturması kapsamında hazırlanan fezlekede adı geçen Eş Genel Başkan Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma", "adam öldürme", "adam öldürmeye teşebbüs", "yağma", "bayrak yakma" ile suçlanıyor. Fezleke dosyası bulunan diğer HDP'li vekillerin işlediği belirtilen suçlar ise "terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" olarak sıralanıyor. Gara'ya giden Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in fezlekesi ise "terör örgütü propagandası yapma" suçunu içeriyor.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fezlekelerle ilgili soruları yanıtladı. Şentop, dokunulmazlık dosyaları ile ilgili ne yapılacağına TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nun karar vereceğini belirtti. Başkan Şentop, bu dönemde özellikle terörle ilişkili suçlar bağlamındaki dosyaların sayıca çok olduğunu belirterek, "Bu kadar dosya sayısının ve dosyaların içeriğinin Meclis açısından üzücü olduğunu söylemek isterim" ifadelerini kullandı. ANKARA