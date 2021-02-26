Son dakika haberi: 1 Mart’ta hangi illerde kısıtlama kalkıyor? İstanbul, Ankara ve İzmir'de normalleşmeye ne zaman geçilecek...

Kovid-19 vakalarını düşürmeyi başaran Türkiye, 1 Mart'tan itibaren kademeli normalleşme için hazırlıklarını sürdürüyor. İlleri günlük ve haftalık vaka sayılarına göre, kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere 4 gruba ayıran Sağlık Bakanlığı, hazırladığı listeyi hastanelere göndermeye başladığı iddia edildi.