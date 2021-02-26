Son dakika: İYİ Parti'den bir flaş fezleke çıkışı daha: Terörle mesafesizliğe yargılanma yolu açılsın

Büyük bölümü HDP'lilere ait olan 33 fezleke TBMM'ye gönderildi. Karma Komisyon'da ele alınacak fezlekeler daha sonra Genel Kurul'a gelecek ve oylanacak. Millet İttifakı'nda 'fezleke' konusunda kriz hakim. CHP, HDP'ye destek veren ve fezlekeyi reddeden açıklamalar yaparken, İYİ Parti kanadı fezlekelere onay vermeye sıcak bakıyor. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin tutumunu bir kez daha açık açık ifade etti, "İYİ Parti siyasi koordinatları belli bir partidir, devletin milletin tarafında yer alırız. Fezlekeler gelecek biz terörle mesafesizliğe yargılanma yolunun açılmasını istiyoruz" diye konuştu.
"TERÖR VE ŞİDDETİN GÖLGESİNDE SİYASET YAPILMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ LAZIM"
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, gazetecilerin fezleke sorusuna şu yanıtı verdi:
Terörle mücadelede devletin milletin elindeki en kuvvetli silahın adalet olduğuna inanıyoruz. Memlekette birbirinden farklı siyasal eğilimleri birbirinden farklı dünya görüşlerini birbirinden farklı hissiyatları bir arada tutabilecek şeyin de adalet olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla İYİ Parti her şartta adaletten yana taraf olacak. Fezlekeler gelince, genel olarak terör hassasiyetimiz bizim şiddetin gölgesinde siyaset yapılmasının önüne geçilmesi lazım.
"TERÖRLE MESAFESİZLİĞE YARGILANMA YOLU AÇILSIN"
Adalet vurgusu yapan Ağıralioğlu, "Fezlekeler gelecek, terörle ilgili hassasiyetimizi defalarca ısrar ettik, izah ettik. Grup kararı alınmıyor biliyorsunuz bu süreçte. Ama bizim bu mevzuda ahengimizle ilgili hiçbir sıkıntı yoktur. İYİ Parti siyasi koordinatları belli bir partidir, devletin milletin tarafında yer alırız. Fezlekeler gelecek biz terörle mesafesizliğe yargılanma yolunun açılmasını istiyoruz" dedi.
KILIÇDAROĞLU, HDP'Yİ SAVUNMUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gönderilen fezlekeler ile ilgili soruya dün yanıt vermiş, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye sahip çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, "Bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin edemez, ben dahil bütün siyasi partiler için söylüyorum. Siyasi partilerin genel başkanları, mahkemeye hakim tayin edemez. Mahkemeye hakim tayin ediyorsa orada o hakime güven olmaz." dedi. Kılıçdaroğlu, HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına sıcak bakmadıklarını ifade etti.