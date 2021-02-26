Son dakika: İYİ Parti'den bir flaş fezleke çıkışı daha: Terörle mesafesizliğe yargılanma yolu açılsın

Büyük bölümü HDP'lilere ait olan 33 fezleke TBMM'ye gönderildi. Karma Komisyon'da ele alınacak fezlekeler daha sonra Genel Kurul'a gelecek ve oylanacak. Millet İttifakı'nda 'fezleke' konusunda kriz hakim. CHP, HDP'ye destek veren ve fezlekeyi reddeden açıklamalar yaparken, İYİ Parti kanadı fezlekelere onay vermeye sıcak bakıyor. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin tutumunu bir kez daha açık açık ifade etti, "İYİ Parti siyasi koordinatları belli bir partidir, devletin milletin tarafında yer alırız. Fezlekeler gelecek biz terörle mesafesizliğe yargılanma yolunun açılmasını istiyoruz" diye konuştu.