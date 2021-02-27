Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, burada önemli mesajlar verdi. Hocalı Katliamı'na değinen Erdoğan, "Bu Ermenistan'ın yapısını ortaya koyması bakımından çok çok önemli bir şey." dedi.

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Erdoğan, normalleşme ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısını işaret etti; "Çalışmalar pazartesi günü kabinenin önüne gelecek, kabinede de bunun müzakeresini tekrar yapacağız. Ne denli istatistiki eğrilerin nerelere vardığını bakanımız bize sunumunu yapacak, bizler ne gibi tedbirler alabiliriz. Burada lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, ne gibi adımlar atarız, bütün bunları, otellere varıncaya kadar kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma ifade edeceğim." diye konuştu.