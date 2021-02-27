SON DAKİKA! İstanbul'da çöp dağları krizi! Bir CHP'li belediyede daha grev başlıyor...

İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı'nı devraldığı dönemin öncesine geçiş başladı. CHP'li beleiyeler ile işçiler arasında kriz çıktı. Haklarını alamayan işiler belediyelere isyan bayrağı açtı. Maltepe Belediyesi'nde işçiler grevin startını verirken ilçe adeta çöplüğe döndü. Koronavirüs salgını döneminde sokaklarda çöp dağları oluşurken, İBB de çöplere müdahale etmedi. İlçedekiler çılgına dönerken, bir kötü haber de Beşiktaş'tan geldi. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan işçiler 15 Mart'ta greve çıkacaklarını duyurdular.